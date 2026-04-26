У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: яка загроза

Сильний вітер / © pixabay.com

Реклама

У Києві та Київській області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Telegram.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Вдень 26 та 27 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

