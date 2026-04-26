- Дата публікації

- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: яка загроза
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.
У Києві та Київській області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомив Український гідрометцентр у Telegram.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Вдень 26 та 27 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
