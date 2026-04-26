ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: яка загроза

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Коментарі
Сильний вітер

Сильний вітер / © pixabay.com

У Києві та Київській області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Telegram.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Вдень 26 та 27 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Раніше ми писали про те, що в Україні очікуються мокрий сніг, холодний вітер та опади. Денна температура теж буде нижчою, ніж зазвичай для кінця квітня.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie