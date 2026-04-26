Негода у Києві ламає дерева: впав легендарний 150-річний каштан Іващенка

Негода у Києві ламає дерева

26 квітня більшість регіонів України накрила негода. Вітер зриває дахи, валить дерева. Про наслідки повідомляють уже в кількох областях України. У Печерському районі Києва через негоду зламався каштан Іващенка. Старовинному дереву було понад 150 років.

Сьогодні, 26 квітня, внаслідок негоди в Печерському районі Києва впало дерево. Стало відомо, що це було старовинне дерево — каштан Іващенка. Він ріс понад 150 років на цьому місці.

З 2013 року дерево має статус ботанічної пам’ятки

Падіння дерева пошкодило лінії електропередач та щонайменше три автівки, які стояли поруч.

В одній з автівок потрощило вікна.

Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській.

Каштан Іващенка мав обхват стовбура 3,2 метра, висоту 25 метрів. До сьогодні дерево перебувало у доброму стані.

Також у поліції повідомляють про падіння дерева на вулиці Олександра Кониського:

«Через повалене дерево на вулиці Олександра Кониського, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Павлівської. На місці працюють відповідні служби», — пишуть у патрульній поліції Києва.

Ще одне дерево впало на вулиці Театральній, біля сходів природничого музею.

Погода в Україні: останні новини

Протягом 26 та 27 квітня в Україні лютуватиме негода. Про це попередили синоптики. В Україну прийшов холодний атмосферний фронт, який приніс з собою штормові пориви вітру, значні температурні коливання та навіть мокрий сніг.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в неділю, 26 квітня, відбудуться синоптичні «метаморфози» — тепла погода відступить під тиском арктичного повітря. Однак у деяких областях буде доволі тепло — у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській, зокрема.