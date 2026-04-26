Україну накрила негода: на Київщині зірвало дах будинку (відео)
Рятувальні служби попереджають про небезпеку через падіння конструкцій.
Стихія, що від ранку 26 квітня вирує в західних та центральних регіонах України, дісталася столиці та Київщини. Київ накрили потужні дощі з градом, а в області зафіксовано перші серйозні руйнування інфраструктури.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У Вишгороді потужні пориви вітру, що супроводжують холодний атмосферний фронт, виявилися настільки сильними, що будівлі не витримують натиску.
«Зірвало дах з будівлі у Вишгороді на Київщині», — повідомляють очевидці в місцевих каналах.
На відео, що поширюють жителі міста, видно, як шалений вітер буквально зніс покрівлю з будинку.
Нагадаємо, через різке погіршення погодних умов у кількох регіонах виникли транспортні ускладнення, пошкодження інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.
На заході країни, зокрема у Волинській та Львівській областях, несподівано випав сніг. У Львові сильний вітер спричинив масове падіння дерев у різних районах міста.
На Вінниччині негода спричинила серію дорожньо-транспортних пригод. У Вінниці сильний вітер зніс автобусну зупинку, а на трасах області дерева блокували рух транспорту. Одне з дерев упало просто на кабіну вантажівки.
У Полтавській області через сильні пориви вітру фіксували пошкодження балконів, падіння гілок та пилову бурю.