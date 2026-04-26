Київ
Україну накрила негода: на Київщині зірвало дах будинку (відео)

Рятувальні служби попереджають про небезпеку через падіння конструкцій.

Дар'я Щербак
Негода / © ТСН

Стихія, що від ранку 26 квітня вирує в західних та центральних регіонах України, дісталася столиці та Київщини. Київ накрили потужні дощі з градом, а в області зафіксовано перші серйозні руйнування інфраструктури.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Вишгороді потужні пориви вітру, що супроводжують холодний атмосферний фронт, виявилися настільки сильними, що будівлі не витримують натиску.

«Зірвало дах з будівлі у Вишгороді на Київщині», — повідомляють очевидці в місцевих каналах.

На відео, що поширюють жителі міста, видно, як шалений вітер буквально зніс покрівлю з будинку.

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, через різке погіршення погодних умов у кількох регіонах виникли транспортні ускладнення, пошкодження інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

На заході країни, зокрема у Волинській та Львівській областях, несподівано випав сніг. У Львові сильний вітер спричинив масове падіння дерев у різних районах міста.

На Вінниччині негода спричинила серію дорожньо-транспортних пригод. У Вінниці сильний вітер зніс автобусну зупинку, а на трасах області дерева блокували рух транспорту. Одне з дерев упало просто на кабіну вантажівки.

У Полтавській області через сильні пориви вітру фіксували пошкодження балконів, падіння гілок та пилову бурю.

