Непогода в Киеве ломает деревья: упал легендарный 150-летний каштан Иващенко

Непогода в Киеве ломает деревья

26 апреля большинство регионов Украины накрыла непогода. Ветер срывает крыши домов, валит деревья. О последствиях сообщается уже в нескольких областях Украины. В Печерском районе Киева из-за непогоды сломался каштан Иващенко. Старинному дереву было более 150 лет.

Сегодня, 26 апреля, в результате непогоды в Печерском районе Киева упало дерево. Стало известно, что это было старинное дерево — каштан Иващенко. Он рос более 150 лет на этом месте.

С 2013 года дерево имеет статус ботанического памятника.

Падение дерева повредило линии электропередач и по меньшей мере три стоящих рядом автомобиля.

В одном из автомобилей разбиты окна.

Дерево росло у дома № 10 на улице Рыбальской.

Каштан Иващенко имел обхват ствола 3,2 метра, высоту 25 метров. До сегодня дерево находилось в хорошем состоянии.

Также в полиции сообщают о падении дерева на улице Александра Конисского:

«Из-за поваленного дерева на улице Александра Конисского движение транспорта затруднено в направлении улицы Павловской. На месте работают соответствующие службы», — пишут в патрульной полиции Киева.

Еще одно дерево упало на улице Театральной, у лестницы природоведческого музея.

В течение 26 и 27 апреля в Украине будет свирепствовать непогода. Об этом предупредили синоптики. В Украину пришел холодный атмосферный фронт, принесший с собой штормовые порывы ветра, значительные температурные колебания и даже мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 26 апреля, состоятся синоптические «метаморфозы» — теплая погода отступит под давлением арктического воздуха. Однако в некоторых областях будет достаточно тепло — в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской, в частности.