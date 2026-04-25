Зонтики и теплые куртки: когда киевлянам ждать тяжелую непогоду

В Киеве в ночь на воскресенье, 26 апреля, прогнозируют небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре, грозах, граде и заморозках в разных регионах Украины.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в столице ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, а днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-12 градусов.

Где ожидаются грозы и шквалы

Днем 26 апреля в большинстве южных, центральных, а также Харьковской и Сумской областях прогнозируют грозы.

В отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Поэтому объявлен I уровень опасности — желтый.

Днем 26 и 27 апреля по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, синоптики предупреждают и о резком похолодании.

Ночью 27 и 28 апреля в воздухе прогнозируются заморозки от 0 до 3 градусов — это II уровень опасности, оранжевый.

На юге страны, а также 27 апреля на юго-востоке, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Здесь объявлен I уровень опасности — желтый.