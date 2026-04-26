Украину накрыло ненастье: на Киевщине сорвало крышу дома (видео)
Спасательные службы предупреждают об опасности из-за падения конструкций.
Стихия, которая с утра 26 апреля бушует в западных и центральных регионах Украины, добралась до столицы и Киевщины. Киев накрыли мощные дожди с градом, а в области зафиксированы первые серьезные разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Вышгороде мощные порывы ветра, сопровождающие холодный атмосферный фронт, оказались настолько сильными, что здания не выдерживают давления.
«Сорвало крышу со здания в Вышгороде Киевской области», — сообщают очевидцы в местных каналах.
На видео, распространяемые жителями города, видно, как бешеный ветер буквально снес кровлю из дома.
Напомним, из-за резкого ухудшения погодных условий в нескольких регионах возникли транспортные осложнения, повреждения инфраструктуры и аварийные отключения электроэнергии.
На западе страны, в частности, в Волынской и Львовской областях, неожиданно выпал снег. Во Львове сильный ветер вызвал массовое падение деревьев в разных районах города.
В Винницкой области непогода вызвала серию дорожно-транспортных происшествий. В Виннице сильный ветер снес автобусную остановку, а на трассах области деревья блокировали движение транспорта. Одно из деревьев упало прямо на кабину грузовика.
В Полтавской области из-за сильных порывов ветра фиксировали повреждения балконов, падение веток и пылевую бурю.