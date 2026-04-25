Парасольки та теплі куртки: коли киянам чекати на важку негоду

Прогноз погоди

У Києві в ніч проти неділі, 26 квітня, прогнозують невеликий дощ, а вдень опади посиляться до помірних. Водночас синоптики попереджають про сильний вітер, грози, град та заморозки в різних регіонах України.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці очікується південно-західний вітер швидкістю 7–12 м/с, а вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7–9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 10–12 градусів.

Де очікуються грози та шквали

Вдень 26 квітня у більшості південних, центральних, а також у Харківській та Сумській областях прогнозують грози.

В окремих районах можливі град та шквали вітру до 15–20 м/с. Через це оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Також вдень 26 та 27 квітня по всій території України очікуються пориви вітру 15–20 м/с.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попереджають і про різке похолодання.

Уночі 27 та 28 квітня в повітрі прогнозуються заморозки від 0 до 3 градусів — це II рівень небезпечності, помаранчевий.

На півдні країни, а також 27 квітня на південному сході, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–5 градусів. Тут оголошено I рівень небезпечності — жовтий.