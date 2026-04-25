Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога

У Києві і низці областей України у суботу, 25 квітня, станом на 16:12 оголошена повітряна тривога.

Як повідомляють Повітряні сили у Telegram, тривога оголошена через загрозу російських безпілотників.

«БпЛА курсом на Київ з півночі… БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний…КАБи на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину… БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину (Броварський р-н). БпЛА на Миколаївщині — курсом на н.п. Снігурівка. БпЛА на Запоріжжі — курсом на Томаківку», — йдеться у повідомленні.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, інформація, що з’явилася у ЗМІ, про будівництво аеродромів у Білорусі для запуску дронів нібито по Україні, не відповідає дійсності. Про це повідомив військовий експерт, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, будинок якого нещодавно цілеспрямовано атакували росіяни, запустивши реактивні «Шахеди».