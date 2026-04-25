ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Тривога оголошена через загрозу російських дронів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Повітряна тривога / © Getty Images

У Києві і низці областей України у суботу, 25 квітня, станом на 16:12 оголошена повітряна тривога.

Як повідомляють Повітряні сили у Telegram, тривога оголошена через загрозу російських безпілотників.

«БпЛА курсом на Київ з півночі… БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний…КАБи на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину… БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину (Броварський р-н). БпЛА на Миколаївщині — курсом на н.п. Снігурівка. БпЛА на Запоріжжі — курсом на Томаківку», — йдеться у повідомленні.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, інформація, що з’явилася у ЗМІ, про будівництво аеродромів у Білорусі для запуску дронів нібито по Україні, не відповідає дійсності. Про це повідомив військовий експерт, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, будинок якого нещодавно цілеспрямовано атакували росіяни, запустивши реактивні «Шахеди».

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie