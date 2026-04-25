В Києві дівчина провалилася у розриту комунальниками яму і отримала серйозну травму: фото

Дівчина впала у розриту комунальниками яму / © Поліція Києва

У Києві черговий ремонт тепломереж ледь не завершився трагедією. Через відсутність огорожі на місці прориву труби юна киянка опинилася у пастці, отримавши травму ноги. Правоохоронці вже шукають винних серед працівників «Київтеплоенерго».

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Подію, яка сталася на проспекті Володимира Івасюка, поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. Як з’ясувалося, небезпечна ділянка на Оболоні була залишена без належного нагляду та загороджувальних знаків.

Пастка посеред тротуару

За попередніми даними слідства, аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» проводила на проспекті ремонтні роботи через порив труби холодного водопостачання. Робітники розрили яму, яка швидко заповнилася водою, проте забули про елементарні заходи безпеки.

Внаслідок цієї недбалості 18-річна дівчина, яка проходила повз, не помітила загрози та впала у розриття. Потерпіла отримала травму ноги; їй було надано медичну допомогу.

Комунальникам загрожує відповідальність

Поліція Києва не забарилася з реакцією на інцидент. Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Яма з водою на Оболоні / © Поліція Києва

Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють конкретних посадових осіб, відповідальних за безпеку на об’єкті.

