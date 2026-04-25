Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © Getty Images

В Киеве и ряде областей Украины в субботу, 25 апреля, по состоянию на 16:12 объявлена воздушная тревога.

Как сообщают Воздушные силы в Telegram, тревога объявлена из-за угрозы российских беспилотников.

«БпЛА курсом на Киев с севера… БпЛА на западе Черниговщины, курс южный…КАБы в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину… БпЛА на Черниговщине — курсом на Киевщину (Броварской р-н). БпЛА в Николаевской области — курсом на н.п. Снегиревка. БпЛА в Запорожье — курс на Томаковку», — говорится в сообщении.

Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!

Напомним, появившаяся в СМИ информация о строительстве аэродромов в Беларуси для запуска дронов якобы по Украине, не соответствует действительности. Об этом сообщил военный эксперт, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, дом которого недавно целенаправленно атаковали россияне, запустив реактивные «Шахеды».