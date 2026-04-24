Сутичка з пістолетом і ножем у ТРЦ Києва: чим закінчився конфлікт між чоловіками
Через конфлікт у київському ТРЦ один із учасників зазнав поранення.
У Голосіївському районі Києва в одному з торговельно-розважальних центрів стався конфлікт із застосуванням ножа та пістолета. Внаслідок інциденту є поранений, а одного з учасників затримала поліція.
Про це інформує патрульна поліція Києва.
Що відомо про інцидент у ТРЦ Києва
Вдень 23 квітня у ТРЦ між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку із застосуванням зброї. Один із них дістав пістолет, інший — ударив опонента ножем і втік із місця події.
Інспектори поліції охорони оперативно прибули на виклик, надали постраждалому долікарську допомогу, вилучили в нього ймовірну зброю та викликали медиків. Чоловіка госпіталізували.
Після цього патрульні розпочали пошуки нападника, обстежили прилеглу територію та виявили втікача. У затриманого виявили ніж.
Наразі всі обставини події встановлюють слідчі.
Раніше у Хмельницькому в ТРЦ «Оазис» стався конфлікт між відвідувачем і охоронцем. Чоловік напав на працівника закладу. Нападника затримали, а постраждалого госпіталізували. Водночас інформацію про стрілянину поліція не підтвердила.