ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
1 хв

Сутичка з пістолетом і ножем у ТРЦ Києва: чим закінчився конфлікт між чоловіками

Через конфлікт у київському ТРЦ один із учасників зазнав поранення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Конфлікт / Ілюстративне фото

Конфлікт / Ілюстративне фото / © Фото з відкритих джерел

У Голосіївському районі Києва в одному з торговельно-розважальних центрів стався конфлікт із застосуванням ножа та пістолета. Внаслідок інциденту є поранений, а одного з учасників затримала поліція.

Про це інформує патрульна поліція Києва.

Що відомо про інцидент у ТРЦ Києва

Вдень 23 квітня у ТРЦ між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку із застосуванням зброї. Один із них дістав пістолет, інший — ударив опонента ножем і втік із місця події.

Інспектори поліції охорони оперативно прибули на виклик, надали постраждалому долікарську допомогу, вилучили в нього ймовірну зброю та викликали медиків. Чоловіка госпіталізували.

Після цього патрульні розпочали пошуки нападника, обстежили прилеглу територію та виявили втікача. У затриманого виявили ніж.

Наразі всі обставини події встановлюють слідчі.

Раніше у Хмельницькому в ТРЦ «Оазис» стався конфлікт між відвідувачем і охоронцем. Чоловік напав на працівника закладу. Нападника затримали, а постраждалого госпіталізували. Водночас інформацію про стрілянину поліція не підтвердила.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
473
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie