Нові тарифи на паркування у Києві: скільки коштуватиме година та як отримати знижку 90%

У Києві від 27 квітня почнуть діяти нові тарифи на послуги користування майданчиками для платного паркування КП «Київтранспарксервіс». Одночасно для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці, запроваджують нову послугу — підписку на паркування у форматі пільгових місячних абонементів. Оформити підписку можна буде через застосунок Київ Цифровий з 8:00 27 квітня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Місто не ставить перед собою мети робити паркування джерелом великих прибутків, бо для нас паркування — це про культуру використання спільного простору, про цифровий сервіс максимальної прозорості. Підвищення дисципліни платежів за паркування ми хочемо досягати не через інспекторську функцію і збільшення кількості штрафів. А через пропозицію унікальної угоди для киян — „підписки“ на паркування із шаленою знижкою для платників податків. І ми віримо, що вона сподобається нашим користувачам», — зауважив Костянтин Усов.

Нові тарифи та впровадження абонементів вже затверджені відповідними розпорядженнями, що будуть опубліковані на Офіційному порталі Києва.

Так, з 8:00 27 квітня 2026 року вартість погодинного паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» становитиме:

у І зоні — 40 грн за годину,

у ІІ зоні — 30 грн за годину,

у ІІІ зоні — 10 грн за годину.

Водночас для громадян-платників податків у місті запроваджують майже 90% знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме:

ІІІ зона — 299 грн на місяць,

ІІ зона — 999 грн на місяць,

весь Київ без обмежень — 1499 грн на місяць.

Йдеться про фізичних осіб, які мають оподатковуваний дохід або інші об’єкти оподаткування та сплачують податки: найманих працівників, ФОП, осіб, які отримують інші оподатковувані доходи, власників майна, за яке передбачена сплата податків, а також працюючих пенсіонерів. Студенти можуть належати до цієї категорії лише за наявності оподатковуваного доходу.

Для підтвердження статусу платника податків місто впроваджує цифровий механізм верифікації в застосунку «Київ Цифровий». Там користувачі зможуть не лише підтвердити право на знижку, а й оформити підписку на паркування. Після активації вона одразу закріплюватиметься за номером автомобіля, тож щоразу окремо розпочинати паркування в застосунку не потрібно. Інспектор одразу бачитиме інформацію про оплату.

Тарифи на паркування у Києві / © КМДА

До кінця 2026 року один платник податків зможе оформлювати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження прав на автомобіль.

Важливо, що разом із тарифами оновлено межі паркувальних зон.

Просимо водіїв орієнтуватися на відповідні інформаційні знаки — саме вони визначають актуальну зону паркування.

Раніше ми писали про те, що в Україні штрафи за паркування автоматично підтягуватимуться до застосунку «Дія», де їх можна буде сплатити за кілька кліків. Такий сервіс запускають у семи містах.