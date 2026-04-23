ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

У Києві чоловік з сокирою накинувся на підлітка посеред вулиці: подробиці, фото

П’яний чоловік із сокирою намагався відібрати скутер у підлітка у Дніпровському районі столиці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Знаряддя погроз

Знаряддя погроз / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який влаштував дебош посеред вулиці. Розлючений молодик спочатку намагався зрізати болгаркою замок на чужому транспорті, а потім почав розмахувати сокирою на очах у перехожих.

Подія сталася на вулиці Сергія Набоки. Про це повідомили у поліції Києва.

За даними правоохоронців, нетверезий чоловік вирішив «позичити» мотоскутер, що належав неповнолітньому хлопцю.

«Болгарка» проти ланцюга

Попри протести підлітка, зловмисник не відступив: він дістав із багажника власної автівки болгарку та спробував зрізати протиугінний ланцюг, яким скутер був прикріплений до будівлі. Коли техніка не допомогла, фігурант остаточно втратив контроль над собою.

Молодик намагався зрізати болгаркою протиугінний ланцюг / © Поліція Києва

Терор із сокирою

За зазначеною адресою прибули спецпризначенці полку № 2 та поліцейські Дніпровського району. Вони з’ясували, що розлючений невдачею чоловік схопив сокиру. Голосно лаючись, він почав бити сокирою по деревах та металевих опорах.

Агресивна поведінка молодика неабияк налякала свідків події та самого власника скутера.

Затриманий зловмисник / © Поліція Києва

Що чекає на дебошира

Поліцейські затримали порушника на місці. Дізнавачі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку).

Наразі триває слідство. Якщо провину киянина доведуть у суді, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік з ножем напав на дитину через мобільний телефон. За скоєне зловмисник вісім років проведе за ґратами.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie