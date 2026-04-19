Копи їхали на побутову сварку: голова Нацполіції про деталі теракту у Києві

Вигівський розповів, з чого почалася трагедія та чому поліцейські втекли / © Національна поліція України

Стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив 6 людей, спочатку посварився із сусідом і вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Про це 19 квітня повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу.

Вигівський одразу відповів, що не може надати записи із бодікамер, бо їх мають віддати Державному бюро розслідувань.

За його словами, вчорашня трагедія починалася так:

Спочатку чоловік посварився з сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Після цього повернувся додому, взяв карабін та підпалив свою квартиру.

А далі розпочався масшутінг (масова стрілянина).

Вигівський пояснив, що поліцейські їхали на побутову сварку, а вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець.

«Коли поліцейські їхали на цей виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така от ситуація», — сказав голова Нацполіції.

За його словами, коли працівники поліції зрозуміли, що людина зі зброєю і коли був виклик на підкріплення, минуло десь 10 хвилин.

«Це все протягом десяти хвилин, коли він піднявся, спустився. І оце якраз ситуація, де прилюдно конфлікт на вулиці, де поліцейські стояли біля будинку. Ну, так вони відреагували, на жаль (втекли — Ред.). Вони повідомили, звісно, по засобах зв’язку чергового по місту. Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, і одразу було в таких ситуаціях оголошено спеціальну операцію», — каже Вигівський.

Начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, який заявив, що подав у відставку, пояснив, чому затрималися поліцейські.

«Щодо приїзду на виклик. Вони їхали в цей район. Після цього почули постріли і по радіостанції їм передали те, що йдуть постріли, стрільба. Вони лишили машину, не під’їхали туди, а лишили машину в районі біля будинку, тому що не знали, де це відбувається, бігли вже на крики», — додав глава Нацполіції.

Біля під’їзду вони побачили поранену жінку, загиблого чоловіка і дитину.

Жуков пояснив, чому копи кинулися навтьоки і залишили дитину

«Почались постріли, і вони отак відреагували, що вони не зорієнтувались, звідки ведуть вогонь, і почали бігти в сторону своєї машини. Хлопчик побіг за ними і вже на інших бодікамерах інші поліцейські, які прибули, цього хлопчика забрали до себе, присіли на землю і вже почали робити висновки щодо його поранень», — сказав він.

Жуков запитали, чи використовував зброю хтось саме з патрульних поліцейських. Він відповів, що ні.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.