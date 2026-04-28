В центре Киева мужчина с пистолетом набросился на людей посреди улицы: детали

Пистолет, изъятый у пьяного стрелка / © Полиция Киева

В Киеве пьяный мужчина гулял по улицам с пистолетом и направлял его на прохожих.

Об этом сообщила полиция Киева.

«На днях в полицию Киева пришел вызов от прохожих, которые сообщили, что по бульвару Верховной Рады ходит неизвестный с оружием в руках. На месте происшествия правоохранители выяснили, что женщина на улице заметила 31-летнего киевлянина выпившего с пистолетом в руке. Не на шутку испугавшись, киевлянка обратилась в компанию мужчин. Впрочем, на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину с пистолетом.

Кроме того, мужчину проверили на состояние опьянения — прибор «Драгер» показал 2,26 промилле алкоголя в крови.

«Дознаватели изъяли у задержанного пневматический пистолет и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью», — сообщили в полиции.

Пьяный стрелок / © Полиция Киева

За совершенное хулиганство мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

В Украине все чаще происходят стрельбы — последние новости

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

ТСН узнала о голосиевском стрелке неожиданную правду.

Кроме того, в Харькове на станции метро «Исторический музей» пьяный мужчина стрелял из стартового пистолета.

Ранее в Хмельницком произошла стрельба во дворе жилого дома. Мужчина стрелял из стартового пистолета.

