«Говорил, что служил в структурах»: соседи рассказали новые шокирующие детали о киевском стрелке

Соседи стрелка из Голосиева делятся шокирующими подробностями его поведения.

Соседи стрелка, устроившего расправу в Голосеевском районе Киева, рассказали, что именно скрывал от своего окружения нападающий.

С соседями пообщалось ТСН.

И если одна соседка уверяла, что стрелок выглядел как «дядя интеллигентный», по которому «никогда не скажешь, что он какой-то бандюк», другие признают — мужчина действительно был подозрительным.

Одна жительница на вопрос, создавал ли он впечатление неадекватного человека, ответила, что «такое было».

«Я могу многое говорить, потому что я не все еще рассказала полиции, но впечатление о нем „не очень“ складывалось… Он всегда говорил, что он служил в структурах каких-то», — говорит соседка.

Другая жительница, переехавшая в Киев с оккупированной территории, рассказывает, что стрелок был закрыт и не общался с соседями. Только здоровался у подъезда или на лестничной клетке и все. Были ли у него пророссийские настроения, женщина не знает, что говорит — никогда с ним ни о чем не общалась.

«Он такой немного замкнутый. И вот мы, когда здесь сидим, так я собакой, то он просто поздоровается и ушел», — отмечает она.

А вот третья жительница уверена, что он был «засланным агентом».

«Я никогда бы не подумала, что это он мог так сделать. Ну да, по всему, что мне кажется, что он сослан сюда, российскими (спецслужбами — Ред.)», — рассказывает она.

Женщина подтверждает, что у стрелка были пророссийские взгляды и высказывал их.

«Ну, по всему, что он сюда сослан, потому что он не хотел с кем-то общаться, а так вот, как я сюда на улице сижу, так он меня наглядно знал, то „здравствует“ сказал и побежал, и побежал. А так, чтобы он с людьми, там, соседями, он не с кем общался», — отмечает соседка.

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление. По его словам, стрелок ранее привлекался к уголовной ответственности, долгое время проживал в Донецкой области и родился в России.