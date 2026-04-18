Остался сиротой после стрельбы в Киеве: нападающий убил супругов, их 11-летний сын в тяжелом состоянии

Стрельба в Голосеевском районе оборвала жизнь шести человек, среди которых — молодые супруги, ребенок которых остался сиротой.

11-летний мальчик остался сиротой после стрельбы в Киеве

В числе жертв мужчины, устроившего стрельбу на улице и в супермаркете в Киеве и убившего 6 человек, — супруги, ребенок которого ранен и остался сиротой.

Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений умерла в больнице», — сообщил Кравченко.

По его словам, сын этой супруги, 2015 года рождения, с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.

Соседка рассказала, что стрелок годами жил рядом с ней, не вызывая никаких подозрений.

