Остался сиротой после стрельбы в Киеве: нападающий убил супругов, их 11-летний сын в тяжелом состоянии
Стрельба в Голосеевском районе оборвала жизнь шести человек, среди которых — молодые супруги, ребенок которых остался сиротой.
В числе жертв мужчины, устроившего стрельбу на улице и в супермаркете в Киеве и убившего 6 человек, — супруги, ребенок которого ранен и остался сиротой.
Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.
«В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений умерла в больнице», — сообщил Кравченко.
По его словам, сын этой супруги, 2015 года рождения, с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.
Стрельба в Киеве: последние новости
Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.
Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.
По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.
Соседка рассказала, что стрелок годами жил рядом с ней, не вызывая никаких подозрений.