Оружие террориста / © Фото из открытых источников

Реклама

В Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям прямо посреди улицы.

По данным «Украинской правды», уже появилась информация о личности подозреваемого.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что родился 21 апреля 1968 года в Москве, имеет гражданство Украины.

Реклама

Раньше мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области, а затем — в Голосеевском районе столицы.

Что известно об инциденте

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и взял заложников.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спецназовцы КОРД, начавшие спецоперацию по задержанию злоумышленника. С ним пытались установить контакт переговорщики, однако во время операции он открыл огонь по полицейским.

По информации городского головы Виталия Кличко, среди раненых есть ребенок, который был госпитализирован. Другим пострадавшим оказывалась помощь на месте. Также сообщалось о погибших.

Реклама

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что спецназовцы КОРД провели штурм и ликвидировали нападающего.

Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.