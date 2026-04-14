В Киевской области водитель сбил 13-летнюю девочку: ребенок в коме (видео)

Авария в Ирпене

В Киевской области правоохранители расследуют дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадал ребенок. ДТП произошло 14 апреля в Ирпене.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, 61-летний водитель автомобиля Renault Megane во время выполнения маневра на дороге совершил наезд на переходившую проезжую часть 13-летнюю девушку.

В результате аварии ребенок получил серьезные травмы и находится в коме. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.

Предварительно установлено, что водитель был трезв. Он был задержан в процессуальном порядке, предусмотренном законодательством.

«Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Бучанской окружной прокуратуры по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло тяжкие последствия. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

