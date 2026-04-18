Стрельба в Киеве: стали известны новые подробности задержания террориста

Валерия / © ТСН

В Киеве во время спецоперации по задержанию нападающего, открывшего огонь по людям, правоохранители пытались установить с ним контакт, однако безрезультатно.

Об этом рассказала начальник сектора переговорной деятельности Национальной полиции Киева Валерия.

По ее словам, около 40 минут злоумышленник не реагировал на обращение правоохранителей.

«Он не выходил на контакт. Я его не слышала», — отметила она.

Также во время этого периода не был зафиксирован активный ответ со стороны нападающего.

В полиции отмечают, что операция была крайне сложной из-за большого количества гражданских в помещении.

«Очень много гражданских. Мы не знали, сколько людей находится в магазине», — объяснили правоохранители.

Из-за специфики супермаркета с большим количеством стеллажей было сложно определить местонахождение злоумышленника. Во время штурма мужчина сопротивлялся правоохранителям.

В то же время в полиции сообщили, что оружие, которым он пользовался, было официально зарегистрировано, а сам нападавший имел соответствующие разрешения.

По предварительным данным, мужчина является пенсионером. Остальные детали его личности и мотивы действий будет устанавливаться следствием. Правоохранители продолжают расследование и обещают сообщить новые подробности по завершении следственных действий.

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и взял заложников.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спецназовцы КОРД, начавшие спецоперацию по задержанию злоумышленника. С ним пытались установить контакт переговорщики, однако во время операции он открыл огонь по полицейским.

По информации городского головы Виталия Кличко, среди раненых есть ребенок, который был госпитализирован. Другим пострадавшим оказывалась помощь на месте. Также сообщалось о погибших.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что спецназовцы КОРД провели штурм и ликвидировали нападающего.

Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.