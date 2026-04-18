Террорист Дмитрий Васильченков / © Виталий Глагола

Реклама

Стрелок, который унес жизни шестерых человек в Голосеевском районе Киева, может иметь связи с силовыми структурами страны-агрессора.

Об этом сообщил журналист-расследователь Виталий Глагола в Telegram.

По данным журналиста, правоохранители проверяют информацию, которая кардинально меняет трактовку происшествия: это не просто бытовой конфликт, а вероятный след российских спецслужб или кадровых военных.

Реклама

Что известно о террористе?

Злоумышленником оказался Васильченков Дмитрий Васильевич, 21.04.1968 года. Уроженец Москвы долго проживал в Киеве, имея двойное гражданство.

Ключевые факты биографии и доказательства причастности к РФ:

Удалось найти фото Васильченкова в соцсетях, где он позирует в военной форме в звании подполковника армии РФ .

Террорист проходил службу в российской воинской части №30274 .

Через открытые источники установлено, что Васильченков был активным участником российских пабликов, где кичился донатами на «СВО» .

Электронные почты убийцы содержат аббревиатуру «VDV» (vdv68@yandex.ua, vdv_art@mail.ru), прямо отсылающую в воздушно-десантные войска РФ.

Работа на оккупантов в Крыму

Расследование показало, что Васильченков имел тесные связи с оккупационными структурами на полуострове. В частности, идентифицировано его фото на фоне надписи «Служба 112 Севастополь», он работал в структурах так называемого «МЧС Крыма».

Данные документов:

Реклама

Украинский паспорт: серия ВА315802, выданный в Артемовском ГО УМВД в Донецкой области.

Российский паспорт: №6713296605, выданный в Ханты-Мансийском автономном округе.

Уточнение от журналиста

Журналист Виталий глагола подчеркнул, что некоторые данные он еще уточняет и проверяет.

Что уточняю и проверяю: речь ли об одном и том же человеке, учитывая разницу в фамилии (Васильченко / Васильченков) информацию о службе в военных структурах РФ — без подтверждения. Данные о российском гражданстве под вопросом. Также проверяю фото этого лица, где могла быть ошибка из-за совпадения ФИО.

Детали кровавой трагедии в Киеве

Напомним, в субботу 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли шесть человек. Почти два десятка человек получили ранения.

Стрельца в Киеве ликвидировали во время задержания.

Реклама

Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики.

В настоящее время на месте работают усиленные группы СБУ и полиции.

Информация о причастности Васильченкова к кадровому резерву ВС РФ придает делу статус особой важности.