Убийство людей в Киеве: стрелок оказался подполковником РФ и донатил на "СВО" — журналист
Террористом, убившим шесть человек в Киеве, оказался подполковник армии РФ и активный сторонник агрессии против Украины, отметил журналист-расследователь Виталий Глагола.
Стрелок, который унес жизни шестерых человек в Голосеевском районе Киева, может иметь связи с силовыми структурами страны-агрессора.
Об этом сообщил журналист-расследователь Виталий Глагола в Telegram.
По данным журналиста, правоохранители проверяют информацию, которая кардинально меняет трактовку происшествия: это не просто бытовой конфликт, а вероятный след российских спецслужб или кадровых военных.
Что известно о террористе?
Злоумышленником оказался Васильченков Дмитрий Васильевич, 21.04.1968 года. Уроженец Москвы долго проживал в Киеве, имея двойное гражданство.
Ключевые факты биографии и доказательства причастности к РФ:
Удалось найти фото Васильченкова в соцсетях, где он позирует в военной форме в звании подполковника армии РФ.
Террорист проходил службу в российской воинской части №30274.
Через открытые источники установлено, что Васильченков был активным участником российских пабликов, где кичился донатами на «СВО».
Электронные почты убийцы содержат аббревиатуру «VDV» (vdv68@yandex.ua, vdv_art@mail.ru), прямо отсылающую в воздушно-десантные войска РФ.
Работа на оккупантов в Крыму
Расследование показало, что Васильченков имел тесные связи с оккупационными структурами на полуострове. В частности, идентифицировано его фото на фоне надписи «Служба 112 Севастополь», он работал в структурах так называемого «МЧС Крыма».
Данные документов:
Украинский паспорт: серия ВА315802, выданный в Артемовском ГО УМВД в Донецкой области.
Российский паспорт: №6713296605, выданный в Ханты-Мансийском автономном округе.
Уточнение от журналиста
Журналист Виталий глагола подчеркнул, что некоторые данные он еще уточняет и проверяет.
Что уточняю и проверяю: речь ли об одном и том же человеке, учитывая разницу в фамилии (Васильченко / Васильченков) информацию о службе в военных структурах РФ — без подтверждения. Данные о российском гражданстве под вопросом. Также проверяю фото этого лица, где могла быть ошибка из-за совпадения ФИО.
Детали кровавой трагедии в Киеве
Напомним, в субботу 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли шесть человек. Почти два десятка человек получили ранения.
Стрельца в Киеве ликвидировали во время задержания.
Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики.
В настоящее время на месте работают усиленные группы СБУ и полиции.
Информация о причастности Васильченкова к кадровому резерву ВС РФ придает делу статус особой важности.