Теракт в Броварах: двух злоумышленников, причастных к взрыву, задержали (фото)
Полиция установила и задержала двух молодых людей, причастных к взрыву в Броварах. По данным следствия, они действовали по указанию спецслужб РФ.
В Броварах Киевской области полицейские задержали двух человек, подозреваемых в причастности к совершению взрыва, рассматриваемого как террористический акт.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Взрыв произошел накануне, 13 апреля в 22:08. На спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве вблизи частного дома. В результате взрывной волны телесные повреждения получил мужчина.
Кем оказались подозреваемые в совершении теракта в Броварах
Правоохранители установили, что к преступлению могут быть причастны двое молодых мужчин: 23-летний житель Броваров и 17-летний житель Черновицкой области. Оба задержаны.
По имеющейся информации, действия фигурантов координировались представителями спецслужб России, которые пообещали денежное вознаграждение. Один из них, вероятно, заложил взрывное устройство, в то время как другое устанавливало мобильный телефон для скрытого наблюдения.
Во время обысков изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, элементы взрывного устройства и электроподжигатели.
Теракт в Броварах: что известно
Напомним, 13 апреля в Киевской области прогремел взрыв в частном секторе Броваров. Погибших нет.
Ранее в СМИ появилась информация о теракте. ТСН.ua эту информацию подтвердили и подчеркнули, что сейчас уточняют все детали.