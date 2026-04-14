Теракт в Броварах: двух злоумышленников, причастных к взрыву, задержали (фото)

В Броварах произошел взрыв вблизи частного дома

В Броварах Киевской области полицейские задержали двух человек, подозреваемых в причастности к совершению взрыва, рассматриваемого как террористический акт.

Взрыв произошел накануне, 13 апреля в 22:08. На спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве вблизи частного дома. В результате взрывной волны телесные повреждения получил мужчина.

Один заложил взрывное устройство, другой — устанавливал мобильный телефон с помощью которого велось наблюдение / © Национальная полиция Украины

Кем оказались подозреваемые в совершении теракта в Броварах

Правоохранители установили, что к преступлению могут быть причастны двое молодых мужчин: 23-летний житель Броваров и 17-летний житель Черновицкой области. Оба задержаны.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электроспички / © Национальная полиция Украины

По имеющейся информации, действия фигурантов координировались представителями спецслужб России, которые пообещали денежное вознаграждение. Один из них, вероятно, заложил взрывное устройство, в то время как другое устанавливало мобильный телефон для скрытого наблюдения.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, элементы взрывного устройства и электроподжигатели.

Теракт в Броварах: что известно

Ранее в СМИ появилась информация о теракте. ТСН.ua эту информацию подтвердили и подчеркнули, что сейчас уточняют все детали.