«Убегайте!»: очевидцы рассказали об ужасе стрельбы в Киеве

Стрельба в Киеве: очевидцы рассказали о нападении / © 5 канал

Очевидцы рассказали жуткие подробности о стрельбе в Киеве, которую устроил уроженец Москвы, и о том, как им удалось выжить.

Об этом передает «5 канал».

«Я только видела его (стрелка — Ред.) с этим — не автоматом, а таким обрезом. Я здесь рядом проживаю, но меня просто там продукты остались и „кравчучка“, так я хочу забирать… Только услышала „хлопок“ и кто-то начал кричать — „бегите, бегите“. Я посмотрел, и он сразу попал в глаза с оружием. Я вернулась и принялась бежать», — рассказала очевидца.

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.

Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли 6 человек.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.

Также в Сети появились кадры с места атаки (чувствительный контент).