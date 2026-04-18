«Тікайте!»: очевидці розповіли про жах стрілянини в Києві

Стрілянина в Києві: очевидці розповіли про напад / © 5 канал

Очевидці розповіли моторошні подробиці про стрілянину у Києві, яку влаштував уродженець Москви, і про те, як їм вдалося вижити.

Про це передає «5 канал».

«Я тільки бачила його (стрільця — Ред.) з цим — не автоматом, а таким „обрезом“. Я тут поруч проживаю, але мене просто там продукти осталися і „кравчучка“, то я хочу забирати… Тільки почула „хлопок“ і хтось почав кричати — „тікайте, тікайте“. Я глянув, і він мені одразу в очі потрапив зі зброєю. Я повернулася і почала втікати», — розповіла очевидиця.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.

Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

За даними мера Києва Віталія Кличка, загинули 6 людей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.

Також у Мережі з’явились кадри з місця атаки (чутливий контент).