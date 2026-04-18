- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2983
- Время на прочтение
- 2 мин
Стрельба в Киеве: появились кадры с места атаки (чувствительный контент)
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям прямо посреди улицы.
«Апостроф Киев» опубликовал фото террористического акта.
Известно, что правоохранители сразу приступили к спецоперации по задержанию злоумышленника, на место происшествия прибыли наряды полиции и спецназначители КОРД.
По имеющейся информации, есть погибшие и раненые, среди пострадавших — госпитализированный ребенок.
По информации собственных источников ТСН в полиции, по сей день известно о 5 убитых, 10 раненых, включая ребенка.
Очевидцы сообщали, что супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте был оцеплен, а внутри находились заложники.
Во время операции продолжались переговоры со стрелком, который закрылся в помещении и открывал огонь.
Впоследствии спецназовцы провели штурм здания. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, нападавшего ликвидировали во время задержания. Он стрелял в полицейских и удерживал людей в заложниках.
Стрельба в Киеве — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу в Киеве, которую устроил уроженец Москвы. По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о ликвидации нападающего, открывшего огонь по гражданским.
По состоянию на момент сообщения было известно о пяти погибших. Еще 10 человек получили ранения и были госпитализированы, а четырех заложников удалось спасти.
Глава государства отметил, что все обстоятельства преступления выясняются. К расследованию привлечены следователи Национальной полиции и СБУ, а правоохранителям поручено предоставить обществу всю проверенную информацию о происшествии.