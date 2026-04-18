Стрелялина в Киеве: Зеленский отреагировал и назвал число погибших

Президент Владимир Зеленский подтвердил ликвидацию стрелка в Киеве / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничное и жуткое преступление, которое совершил уроженец Москвы прямо посреди улицы в Киеве.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему о ликвидации в Киеве нападающего, открывшего огонь по обычным людям.

«Все обстоятельства выясняются. Пока известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким», — отметил он.

По данным от президента, по состоянию на данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Четырех заложников удалось спасти.

«Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и СБУ. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу», — подытожил Зеленский.

Отметим, что генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что от рук террориста погибли 4 человека. Однако президент Зеленский уточнил, что погибших пятеро.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы.

Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.