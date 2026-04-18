Приехал с началом войны: соседи о мужчине, устроившем стрельбу в Киеве
Жители дома рассказали, что расстрелявший людей в Киеве стрелок годами жил рядом с ними, не вызывая никаких подозрений.
Жительница дома в Голосеевском районе Киева, соседствующая с злоумышленником, устроившим стрельбу на улице и в супермаркете, рассказала детали о нападающем.
«Я его наглядно знаю этого мужчину, он такой дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-нибудь бандюк. Всегда с рюкзаком. Всегда поздоровается. Он так особо не общался с людьми. Просто поздоровался и ушел», — отметила соседка
По словам женщины, мужчина жил один, а квартиру купил еще «где-то десять лет назад».
«Наверное, тогда он купил квартиру, как в Донецке война началась, и он видно тогда приехал сюда, он жил, семьи у него здесь не было», — сказала соседка.
Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.
Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.
По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли 6 человек.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.