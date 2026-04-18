В Киеве часть жителей осталась без света: что произошло

Отключение света в Киеве / © Getty Images

В отдельных частях Днепровского района Киева зафиксированы перебои с электроснабжением.

Об этом сообщили в КГГА.

По предварительным данным, причиной стал пожар на подстанции.

В КГГА отметили, что аварийные бригады уже прибыли на место происшествия и работают над ликвидацией последствий.

Пожежа на підстанції. / © Фото из открытых источников

Из-за отсутствия напряжения в сети возникли задержки движения электротранспорта.

В частности, это касается троллейбусов № 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К, а также трамваев № 22, 27, 28, 33, 35.

Пассажиров призывают следить за изменениями движения транспорта в официальных каналах.

Напомним, 16 апреля российская армия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. По последним данным, из-за вражеских обстрелов столицы количество пострадавших возросло до 62, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет. В результате ударов погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик. На местах попадания работали более 150 полицейских и профильные службы, которые фиксировали последствия и принимали обращения граждан о повреждении имущества.