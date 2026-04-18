Стрельба в Киеве: в больнице умерла еще одна пострадавшая — какое окончательное количество погибших

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, которую прямо посреди улицы устроил уроженец Москвы, уже есть шесть погибших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его информации, в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева погибли пять человек.

Также только в больнице скончалась женщина, которая была в числе 10-ти госпитализированных раненых стрелком. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет.

То есть, в итоге в результате стрельбы уже шестеро погибших, уточнил Кличко.

Также медики оказали помощь на месте 6 пострадавшим. В частности, и четырехмесячному ребенку, отравившемуся угарным газом в квартире рядом с тем, которого до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы.

Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.

Также в Сети появились кадры с места атаки (чувствительный контент).