Стрельба в Киеве: Зеленский рассказал подробности о состоянии пострадавших и количестве жертв

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В Киеве продолжается расследование нападения на гражданских, в ходе которого злоумышленник открыл огонь по людям и захватил заложников. Нападавшего ликвидировали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в результате нападения погибли шесть человек.

Реклама

Четырех человек злоумышленник убил прямо на улице. Еще один заложник погиб во время содержания. Кроме того, женщина скончалась в больнице от полученных тяжелых ранений.

«Врачи оказывают необходимую помощь. Желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сколько пострадавших

По состоянию на данный момент известно о 14 раненых. В то же время, эта цифра может возрасти, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Реклама

Среди пострадавших есть 12-летний мальчик. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Во время спецоперации стражам порядка удалось спасти четырех заложников.

Врачи продолжают бороться за жизнь раненых, а следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Стрельба в Киеве — последние новости

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

Реклама

Кстати, после стрельбы в Голосеевском районе Киева появляются новые подробности о нападающем. В частности, его соседка рассказала, что мужчина производил впечатление спокойного и интеллигентного человека.

По ее словам, он не был конфликтным, всегда здоровался с соседями, однако почти не общался и держался в стороне. Муж проживал сам и, вероятно, приобрел квартиру около десяти лет назад, переехав в Киев после начала войны в Донецкой области.

Соседка отметила, что снаружи он не вызывал подозрений и ничем не отличался среди жильцов дома.

Также, очевидцы рассказали подробности стрельбы в Киеве, которую устроил уроженец Москвы.

Реклама

По словам женщины, она увидела стрелка с оружием, похожим на «обрез», недалеко от своего дома.

«Я только видела его с этим — не автоматом, а таким „обрезом“. Я здесь рядом проживаю, но меня просто там продукты остались и „кравчучка“, так я хочу забирать… Только услышала „хлопок“ и кто-то начал кричать — „бегите, бегите“. Я посмотрел, и он сразу попал в глаза с оружием. Я вернулась и принялась бежать», — рассказала очевидца.