В Киеве неизвестный открыл огонь по людям: есть жертвы (чувствительные фото 18+)
По предварительной информации, один человек погиб, ранены.
В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.
Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.
Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника.
По предварительной информации, один человек погиб, ранены.
Число пострадавших уточняется.
На место происшествия направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД.
Информация будет обновляться.
Осторожно, чувствительные фото 18+
Очевидцы в соцсетях сообщают, что «Велмарт» на Голосеевском проспекте оцеплены спецслужбами: внутри заложники — обычные люди, пришедшие за покупками.
Среди раненых есть ребенок
Среди раненых на улице в Голосеевском районе — ребенок. Медики доставляют его в больницу. Взрослым раненым оказывают медицинскую помощь на месте.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу и находящегося сейчас в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших», — отметил Кличко.
Напомним, 10 апреля в Святошинском районе столицы ссора между знакомыми завершилась стрельбой и госпитализацией. Злоумышленник попал из огнестрельного оружия женщине в бедро.