В Киеве неизвестный открыл огонь по людям: есть жертвы (чувствительные фото 18+)

Скорая помощь / © УНІАН

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника.

По предварительной информации, один человек погиб, ранены.

Число пострадавших уточняется.

На место происшествия направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД.

Информация будет обновляться.

Осторожно, чувствительные фото 18+

Первые фото раненых в результате перестрелки в Киеве / © из соцсетей

Первые фото раненых в результате перестрелки в Киеве / © из соцсетей

Первые фото раненых в результате перестрелки в Киеве / © из соцсетей

Очевидцы в соцсетях сообщают, что «Велмарт» на Голосеевском проспекте оцеплены спецслужбами: внутри заложники — обычные люди, пришедшие за покупками.

Среди раненых есть ребенок

Среди раненых на улице в Голосеевском районе — ребенок. Медики доставляют его в больницу. Взрослым раненым оказывают медицинскую помощь на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу и находящегося сейчас в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших», — отметил Кличко.

Напомним, 10 апреля в Святошинском районе столицы ссора между знакомыми завершилась стрельбой и госпитализацией. Злоумышленник попал из огнестрельного оружия женщине в бедро.