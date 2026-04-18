Буйствовал еще три года назад: киевский террорист нападал и раньше на людей в магазине (видео)

«Поехал» головой или готовил расправу: новые детали о стрелке, который устроил бойню в Киеве / © ТСН

Террорист Дмитрий Васильченков, который сегодня, 18 апреля, взял в заложники покупателей супермаркета в Голосеевском районе и убил 6 и ранил десять человек включительно с ребенком, несколько лет назад совершил нападение в другом супермакете столицы.

ТСН.ua узнал эксклюзивные подробности, разыскал потерпевшего от прошлых действий Васильченкова и пообщался с пострадавшим. Жертву киевского террориста зовут Платон Волошин.

В комментарии для ТСН.ua г-н Платон рассказал следующее:

«Это было в 2023 году в магазине „АТБ“ на ВДНХ в Киеве. Я стоял в очереди у кассы. Этот человек подошел, стал вне очереди передо мной и перед еще несколькими людьми. Он стал пробивать на кассе свои товары. Я сделал ему замечание, а он стал бросаться на меня, ругаться. Я стал записывать это на видео. После этого он выбил телефон из моих рук, повредил мне правую руку. Разбил телефон. Все это было зафиксировано на камерах АТБ. Потом было уголовное дело против этого мужчины».

До этого Платон Волошин добавляет, что еще тогда, в 2023 году, Васильченков выглядел агрессивным человеком.

«Но когда была очная ставка, он старался выглядеть добрым. Упоминалось, что он родился в Москве. Похоже, у него был российский паспорт. Есть слухи, что перед тем, как пойти стрелять в людей в Киеве, он сжег свою квартиру. Не знаю, возможно, он еще больше „поехал“ после той ситуации…»

Резюмируя, Платон Волошин предоставил для ТСН.ua видео, на котором, по его данным, Дмитрий Васильченков нападает на него в супермаркете несколько лет назад.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельбу в киевском супермаркете Дмитрий Васильченков устроил за три дня до своего дня рождения — 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.

Соседка рассказала, что стрелок годами жил рядом с ней, не вызывая никаких подозрений.