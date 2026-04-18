Что известно о стуле, убивавшем людей в Киеве: детали от генпрокурора

Реклама

Злоумышленник, убивший людей в Киеве, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников, — 58-летний уроженец Москвы.

Об этом сообщил глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко.

По предварительным данным, нападавший использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий.

Реклама

«На место оперативно прибыл прокурор Киева. В ходе штурма спецподразделением КОРД стрелок ликвидирован. Я считаю принципиальным: государство должно действовать жестко и решительно, когда речь идет об угрозе жизни людей. В таких ситуациях нет простора для компромиссов только обязанность защитить граждан», — написал Кравченко.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Заметим, что генпрокурор заявил, что от рук террориста погибли 4 человека. Однако буквально через несколько минут президент Зеленский уточнил, что погибших пятеро.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что, по предварительной информации, в помещении супермаркета есть еще погибшие.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы.

Реклама

Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.