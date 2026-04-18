- Київ
- 1020
- 1 хв
Що відомо про стільця, який вбивав людей у Києві: деталі від генпрокурора
Внаслідок стрілянини у Києві, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, проте кількість жертв може зрости.
Зловмисник, який вбив людей у Києві, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників, — 58-річний уродженець Москви.
Про це повідомив голова Офісу генпрокурора Руслан Кравченко.
За попередніми даними, нападник використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.
«На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано. Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян», — написав Кравченко.
Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється. Зауважимо, що генпрокурор заявив, що від рук терориста загинули 4 людей. Проте, буквально за кілька хвилин президент Зеленський уточнив, що загиблих п’ятеро.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що, за попередньою інформацією, в приміщенні супермаркету є ще загиблі.
Стрілянина у Києві: останні новини
Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці.
Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.