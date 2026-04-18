Що відомо про стільця, який вбивав людей у Києві: деталі від генпрокурора

Зловмисник, який вбив людей у Києві, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників, — 58-річний уродженець Москви.

Про це повідомив голова Офісу генпрокурора Руслан Кравченко.

За попередніми даними, нападник використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

«На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано. Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян», — написав Кравченко.

Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється. Зауважимо, що генпрокурор заявив, що від рук терориста загинули 4 людей. Проте, буквально за кілька хвилин президент Зеленський уточнив, що загиблих п’ятеро.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що, за попередньою інформацією, в приміщенні супермаркету є ще загиблі.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці.

Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.