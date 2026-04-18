Стрельба в Киеве: прокуратура назвала квалификацию преступления

Стрельба в Киеве

В Киеве по факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе возбуждено уголовное производство по статье террористический акт.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Правоохранители установили личность стрелка — это мужчина 1968 года рождения. Он использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

В результате атаки погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая получила смертельные ранения и скончалась в больнице.

Их сын 2015 года рождения получил огнестрельное ранение и находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывают помощь.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по взаимодействию с СБУ и Национальной полиции.

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. Затем он забаррикадировался в магазине. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

К слову, после стрельбы в Голосеевском районе Киева появляются новые подробности о нападающего. В частности, его соседка рассказала, что мужчина производил впечатление спокойного и интеллигентного человека.

По ее словам, он не был конфликтным, всегда здоровался с соседями, однако почти не общался и держался в стороне. Муж проживал сам и, вероятно, приобрел квартиру около десяти лет назад, переехав в Киев после начала войны в Донецкой области.

Соседка отметила, что снаружи он не вызывал подозрений и ничем не отличался среди жильцов дома.