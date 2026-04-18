Стрельба в Киеве: Зеленский сообщил новые детали о нападающем

В Киеве продолжается расследование нападения на гражданских, в ходе которого злоумышленник открыл огонь по людям. Нападавший был ликвидирован.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, перед тем как выйти с оружием на улицу, мужчина поджег собственную квартиру.

Известно также, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, долгое время проживал в Донецкой области и родился в России.

Следователи Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины устанавливают все обстоятельства преступления.

«Надо проверить каждую деталь», — подчеркнул Зеленский.

В работе стражей порядка находится несколько версий. Проверяются все связи нападающего, а также его электронные устройства, включая телефон.

По словам президента, о ходе расследования будут информированы министр внутренних дел, СБУ и Генеральный прокурор Украины.

Власти обещают предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу.

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего правоохранители начали спецоперацию по задержанию злоумышленника. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, спецназовцы КОРД провели штурм магазина, где находился нападающий. Во время задержания он был ликвидирован — он захватил заложников и открывал огонь по полицейским, отказываясь от переговоров.

По данным медиков, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще по меньшей мере 10 человек госпитализированы, среди них ребенок. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил еще о пяти пострадавших. Заложники постепенно были выведены из супермаркета.

По предварительной информации, подозреваемым является мужчина, 1968 года рождения, уроженец Москвы, гражданин Украины, ранее проживавший в Бахмуте, а впоследствии — в Киеве. Обстоятельства преступления и мотивы нападающего устанавливаются.