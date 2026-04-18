ТСН в социальных сетях

Киев
1096
1 мин

Киевский террорист мог взорвать взрывчатку — журналист (видео)

Очевидцы сообщают о возгорании.

Дарья Щербак
Стрельба

Стрельба / © Pexels

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по людям прямо посреди улицы.

Об этом сообщил журналист В итальяний Глагол.

По предварительной информации, после стрельбы в районе могла произойти детонация взрывчатки.

Местные медиа сообщают, что на месте инцидента возник пожар в одном из домов.

Отдельные источники также отмечают, что стрелок мог использовать взрывное устройство.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Официальные данные по пострадавшим и масштабам инцидента уточняются.

Займання в Києві / © Фото из открытых источников

Что предшествовало

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и взял заложников.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спецназовцы КОРД, начавшие спецоперацию по задержанию злоумышленника. С ним пытались установить контакт переговорщики, однако во время операции он открыл огонь по полицейским.

По информации городского головы Виталия Кличко, среди раненых есть ребенок, который был госпитализирован. Другим пострадавшим оказывалась помощь на месте. Также сообщалось о погибших.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что спецназовцы КОРД провели штурм и ликвидировали нападающего.

Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

1096
