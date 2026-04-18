Бывший администратор груминг-салона в Киеве обнародовала правду о «красивых стрижках». По ее словам, за улыбками мастеров скрывается грубое поведение и насилие над животными.

Об этом она написала в соцсетях.

Девушка пыталась остановить издевательство, но ее просто уволили. Теперь она призывает владельцев быть бдительными: хороший результат — не гарантия безопасности любимца.

Что говорят в полиции

Полицейские проверяют информацию о возможном жестоком обращении с собакой в одном из груминг-салонов столицы.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Информацию об инциденте правоохранители обнаружили в субботу, 18 апреля, во время мониторинга социальных сетей. Предварительно заявлений или сообщений об указанном происшествии в полицию не поступало.

Дата публикации 14:05, 18.04.26

Для проверки изложенных сведений и установления всех обстоятельств на место происшествия направлены сотрудники Соломенского управления полиции.

В настоящее время идет проверка. По ее результатам будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, жительница Белой Церкви по имени Анастасия обвиняет ветеринарную клинику «Кот Матроскин» в убийстве щенка. Она утверждает, что отдала работникам трехмесячного шпица на груминг, однако после процедуры собаку отдали мертвой.