Шел голым среди машин по Крещатику: мужчина рисковал жизнью и шокировал автовладельцев

Крещатик / © УНИАН

В центре Киева, на Майдане Независимости, заметили голого мужчину с пакетом в руке. Человек в костюме Адама двигался посередине Крещатика между потоками автомобилей, которые проезжали мимо.

Соответствующее видео опубликовали в Сети.

«Говорят, ждет такси, потому что на метро в таком виде не пустили», — шутят пользователи социальных сетей.

А кто-то откровенно жалеет мужчину, особенно после такой тяжелой ночи, под ракетным ударом врага, когда психика у всех на пределе.

Как бы там ни было, но мужчина явно рисковал собственной жизнью, потому что мог попасть под колеса автомобилей. При этом он шокировал своим видом и поведением не один десяток водителей.

В полиции Киева говорят, что обращения о голом мужчине на Майдане Независимости к ним не поступали.

«Случай зарегистрировали по факту публикации в социальных сетях для проверки», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, ранее столичные Telegram-каналы уже публиковали видео, на котором видно, как обнаженный мужчина с бородой и длинными темными волосами ходит по проезжей части Крещатика и не обращает внимания ни на машины, ни на людей.