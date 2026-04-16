Шел голым среди машин по Крещатику: мужчина рисковал жизнью и шокировал автовладельцев
В полиции говорят, что о голом мужчине на Майдане информация к ним не поступала.
В центре Киева, на Майдане Независимости, заметили голого мужчину с пакетом в руке. Человек в костюме Адама двигался посередине Крещатика между потоками автомобилей, которые проезжали мимо.
Соответствующее видео опубликовали в Сети.
«Говорят, ждет такси, потому что на метро в таком виде не пустили», — шутят пользователи социальных сетей.
А кто-то откровенно жалеет мужчину, особенно после такой тяжелой ночи, под ракетным ударом врага, когда психика у всех на пределе.
Как бы там ни было, но мужчина явно рисковал собственной жизнью, потому что мог попасть под колеса автомобилей. При этом он шокировал своим видом и поведением не один десяток водителей.
В полиции Киева говорят, что обращения о голом мужчине на Майдане Независимости к ним не поступали.
«Случай зарегистрировали по факту публикации в социальных сетях для проверки», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, ранее столичные Telegram-каналы уже публиковали видео, на котором видно, как обнаженный мужчина с бородой и длинными темными волосами ходит по проезжей части Крещатика и не обращает внимания ни на машины, ни на людей.