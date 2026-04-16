Йшов голим серед машин по Хрещатику: чоловік ризикував життям і шокував автовласників

Хрещатик / © УНІАН

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, помітили голого чоловіка з пакетом в руці. Людина у костюмі Адама рухалась посередині Хрещатика між потоками автомобілів, що проїжджали повз.

Відповідне відео опублікували у Мережі.

«Кажуть, чекає на таксі, бо на метро в такому вигляді не пустили», — жартують користувачі соціальних мереж.

А хтось відверто жаліє чоловіка, особливо після такої важкої ночі, під ракетним ударом ворога, психіка у всіх на межі.

Як би там не було, але чоловік явно ризикував власним життям, бо міг потрапити під колеса автомобілів. При цьому він шокував своїм виглядом та поведінкою не один десяток водіїв.

У поліції Києва кажуть, що звернень про голого чоловіка на Майдані Незалежності до них не надходило

«Випадок зареєстрували по факту публікації у соціальних мережах для перевірки», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, раніше столичні Telegram-канали вже публікували відео, на якому видно, як оголений чоловік з бородою та довгим темним волоссям ходить проїжджою частиною Хрещатика і не звертає уваги ні на автівки, ні на людей.