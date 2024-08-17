У центрі Києва помітили абсолютно голого чоловіка: з'явилося відео

Оголений чоловік ходив проїжджою частиною і не звертав уваги ні на автівки, ні на людей.

Просто у центрі Києва на Хрещатику перехожі помітили абсолютно голого чоловіка.

Про це повідомив Telegram-канал "Лівий берег Київ" та оприлюднив відповідне відео.

На відео видно, як оголений чоловік з бородою та довгим темним волоссям ходить проїжджою частиною і не звертає уваги ні на автівки, ні на людей.

Чути, як перехожі жартують "Бубонцями крутить".

"Голий тип на Хрещатику вирішив, що там нудистський пляж", – йдеться у дописі під відео.

У центрі Києва помітили абсолютно голого чоловіка

Нагадаємо, під Києвом чоловік вбив двох знайомих і закидав їхні тіла будівельним сміттям.

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