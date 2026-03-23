Впав у 5-метрову яму та опинився на вулиці Київської Русі: хлопець дивом вижив у покинутій будівлі (фото)

У центрі Києва хлопець впав у п’ятиметрову яму на місці археологічних розкопок. / © Управління ДСНС Києва

У Києві на Поштовій площі молодий чоловік впав з висоти близько п’яти метрів у покинутій будівлі. Подія сталася ввечері 23 березня на території пам’ятки археології національного значення.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м.Києві.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію «101» о 20:15 від друзів потерпілого, які стали свідками його падіння. З’ясувалося, що юнак опинився в підземній частині об’єкта, де у 2015 році під час розкопок була виявлена вулиця часів України-Русі XI–XII століття.

Для надання допомоги на місце події оперативно прибули екіпажі рятувальників, бригади медиків та співробітники правоохоронних органів. Поки фахівці проводили огляд території та готувалися до пошукових робіт, хлопець зміг самостійно знайти вихід на поверхню.

Медична допомога юнаку не знадобилася. Після того, як він вибрався з археологічної пастки, правоохоронці провели з ним та його компанією профілактичну бесіду. Представники екстрених служб вкотре нагадали про небезпеку відвідування покинутих будівель та важливість дотримання заходів безпеки, особливо в умовах воєнного стану.

