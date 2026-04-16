Атака РФ на Київ: який вигляд зараз мають понівечені будинки на Подолі (фото, відео)

Атака РФ на Київ 16 квітня. Фото: Київ інфо / © соцмережі

У Мережі оприлюднили кадри пошкоджених житлових будинків у Подільському районі столиці, які постраждали внаслідок нічної атаки. На місці влучань та падіння уламків продовжують працювати оперативні штаби.

Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережі.

Фахівці екстрених служб займаються ліквідацією наслідків удару, оцінюють ступінь руйнувань та надають необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель. Інформація про масштаб пошкоджень та кількість постраждалих у цьому районі продовжує оновлюватися.

Атака РФ на Київ 16 квітня — що відомо

Нічний терор з боку РФ спричинив масштабні руйнування та людські втрати у столиці. На цей час відомо про чотирьох загиблих: жертвою атаки стала 12-річна дитина, а також двоє чоловіків і жінка. Рятувальні підрозділи працювали на межі можливостей, деблокуючи мешканців з-під завалів пошкоджених споруд.

Ударна хвиля та влучання не оминули й комерційний сектор — у Києві суттєво постраждав автоцентр, у якому експонували преміальну автомобільну та мототехніку. На території об’єкта також зафіксовано летальні випадки.

Трагічний контекст обстрілу підкреслюють особисті історії містян. Зокрема, киянка Олена Гельвіх, яка 16 квітня святкує 34-річчя, замість святкових привітань зустріла ранок під звуки вибухів у квартирі з вибитим склом. Її емоційна публікація в Threads про зіпсоване свято та реалії життя в столиці отримала значний резонанс у соцмережах.