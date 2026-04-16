- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 307
- Час на прочитання
- 2 хв
Атака РФ на Київ: який вигляд зараз мають понівечені будинки на Подолі (фото, відео)
У Подільському районі Києва ліквідовують наслідки нічного обстрілу.
У Мережі оприлюднили кадри пошкоджених житлових будинків у Подільському районі столиці, які постраждали внаслідок нічної атаки. На місці влучань та падіння уламків продовжують працювати оперативні штаби.
Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережі.
Фахівці екстрених служб займаються ліквідацією наслідків удару, оцінюють ступінь руйнувань та надають необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель. Інформація про масштаб пошкоджень та кількість постраждалих у цьому районі продовжує оновлюватися.
Атака РФ на Київ 16 квітня — що відомо
Нічний терор з боку РФ спричинив масштабні руйнування та людські втрати у столиці. На цей час відомо про чотирьох загиблих: жертвою атаки стала 12-річна дитина, а також двоє чоловіків і жінка. Рятувальні підрозділи працювали на межі можливостей, деблокуючи мешканців з-під завалів пошкоджених споруд.
Ударна хвиля та влучання не оминули й комерційний сектор — у Києві суттєво постраждав автоцентр, у якому експонували преміальну автомобільну та мототехніку. На території об’єкта також зафіксовано летальні випадки.
Трагічний контекст обстрілу підкреслюють особисті історії містян. Зокрема, киянка Олена Гельвіх, яка 16 квітня святкує 34-річчя, замість святкових привітань зустріла ранок під звуки вибухів у квартирі з вибитим склом. Її емоційна публікація в Threads про зіпсоване свято та реалії життя в столиці отримала значний резонанс у соцмережах.