Масована атака на Київ: що відомо про стан постраждалих

Атака на Київ / © Київська міська прокуратура

Нічна атака Росії на Київ призвела до численних жертв та руйнувань. Станом на ранок підтверджено загибель чотирьох людей: двох чоловіків, жінки та 12-річної дитини. Рятувальні служби працювали у посиленому режимі, дістаючи людей із понівечених будівель.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Одним із небагатьох втішних епізодів цієї страшної ночі став порятунок матері з дитиною, яких бійці ДСНС змогли живою дістати з-під залишків будівельних конструкцій. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

«Мама з дитиною, яких дістали з-під завалів, перебувають у стані середньої тяжкості», — повідомила Мостепан.

За її словами, загальна кількість постраждалих становить 58 осіб, проте ця цифра не є остаточною. Люди продовжують звертатися до лікарень самостійно, перебуваючи у стані шоку або відчувши погіршення самопочуття згодом. Кілька постраждалих перебувають у критичному стані, лікарі борються за їхнє життя.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE підтвердила, що основна хвиля госпіталізацій уже відбулася, проте медики залишаються напоготові.

«Станом на зараз близько 58 осіб звернулися як постраждалі. Більше 2,5 десятки з них госпіталізовані до київських медзакладів. Всім іншим допомога надана на місцях або амбулаторно. Серед постраждалих — двоє дітей», — зазначила речниця КМВА.

Вона також додала, що на всіх локаціях, які зазнали ударів, пожежі вже ліквідовані. Найскладніша ситуація була в Оболонському районі, де вогонь поширився на велику площу на трьох різних об’єктах.

Аварійно-рятувальні та аварійно-пошукові роботи на місцях влучань на цей час завершено. Найбільше зусиль було зосереджено в Подільському районі, де проводився детальний розбір конструкцій житлової забудови.

«Стосовно аварійно-рятувальних робіт, то рятувальниками вони проводились тільки на одній з локацій в Подільському районі. Там вже робота завершена, всі пожежі локалізовані. Продовжуються роботи з завалами, на місця прибула спецтехніка та комунальні служби, які ліквідовують наслідки», — резюмувала Поп.

На місцях продовжують працювати комунальники, які допомагають мешканцям пошкоджених будинків та розчищають прилеглі території від уламків. Психологи ДСНС надають допомогу сім’ям загиблих та тим, хто втратив житло внаслідок чергового акту агресії РФ.

Атака РФ на Україну 16 квітня — останні новини

Нагадаємо, вранці Одеса знову зазнала ворожої атаки. У місті зафіксовано нові руйнування та постраждалих.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів пошкоджено дах автосалону, вибито скло в будівлі та понівечено автомобілі, що перебували всередині.

Також під удар потрапив один із ринків — там постраждали троє людей, їм надається необхідна медична допомога. В іншому районі міста внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Наразі в Одесі триває повітряна тривога.

Також у ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. За попередніми даними, загинули щонайменше 15 людей, ще понад 80 — дістали поранення.

Як повідомляв міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, розбір завалів триває, тому кількість жертв може зрости.

У Києві внаслідок атаки загинули чотири людини, серед них — 12-річний хлопчик, понад 40 осіб постраждали. Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.

В Одесі підтверджено загибель восьми людей, ще 14 — поранені. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної і критичної інфраструктури, зокрема портові та логістичні об’єкти, а також вантажні вагони «Укрзалізниці».

У Дніпропетровській області загинули три людини, понад 25 мешканців отримали поранення. У Харкові через удар спалахнув приватний будинок, є постраждалі.

На місцях уражень працюють рятувальники, медики та комунальні служби, розгорнуті оперативні штаби.

За даними Повітряних сил України, від ранку 15 квітня до ранку 16 квітня російські війська випустили 703 повітряні цілі, з яких українська ППО знешкодила 667.