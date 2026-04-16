"Глянула в вікно, а "Шахед" летить нам прямо в лоб": кияни розповіли про нічний жах через атаку РФ

Пошкоджений будинок у Києві після російської атаки у ні проти 16 квітня / © Associated Press

Після масованої атаки на Київ у ніч проти 16 квітня містяни, чиї квартири перетворилися на руїни, поділилися першими емоціями про нічний жах, поранених рідних та пошкодження осель.

Про це повідомили «Суспільне», «Новини.LIVE» та «Київ 24».

«Був вибух дуже сильний, потім ще один. Буквально, кілька секунд, і вже були в коридорі. Це нас врятувало, тому що все повилітало. Повністю вилетіли всі вікна. Слава Богу, що ми живі. Трохи склом посікло лише», — розповів Сергій, який мешкає у пошкодженому будинку в столиці.

Інша жителька, Тетяна, поділилася, що під час атаки постраждали її рідні.

«У мене ще донька була в готелі з зятем. Їх забрала „швидка“. У неї порізи сильні, травма коліна. У нього — нога і голова, повезли зашивати», — розповіла жінка.

За словами Тетяни, після серії вибухів вона дуже злякалася разом із собакою, а своїх котів досі не може знайти в квартирі.

Ще одна мешканка будинку в Подільському районі зазначила, що пережила сильний страх у момент атаки, хоча її квартира зазнала незначних пошкоджень.

«Був обстріл, потім чула, що стріляли, збивали „Шахеди“, але не збили його і він летів дуже низько, летів на рівні 16-14 поверхів. Глянула в вікно, а він летить нам прямо в лоб сюди. І стався вибух одразу. Повилітали вікна, двері і все. У нас тільки вікна повилітали в балконі із кімнати, у сусідів, звичайно, — більше», — розповіла киянка.

Після удару мешканці почали обходити квартири, щоб перевірити, чи потрібна комусь допомога, додає вона.

«Трясло, було страшно. Треба було зібратися, щоб вийти. Але одразу мешканці нашого будинку піднімалися, перевіряли, чи комусь треба допомога, виводили. Ми одразу зібралися і спустили», — поділилася жінка.

Житель Подільського району Володимир розповів, що його квартира після вибуху була вкрита уламками скла, а віконні рами дивом не зачепили його дружину.

«Стіни є. Усе, що окрім стін — нічого немає«, — зазначив чоловік.

За його словами, під час атаки вони з дружиною були вдома, і вся квартира виявилася засипаною розбитим склом.

«Рами пролетіли над дружиною. Я кажу, що дякую Господу Богу, що вони над нею… Усе ліжко в склі. Вона, слава богу, не ушкоджена. Ходили по склу у перші хвилини, ноги трохи порізані», — розповів Володимир.

Він також додав, що бачив людей без свідомості та роботу медиків на місці події.

«Лікарі працювали професійно, кваліфіковано, вчасно. Були співробітники ДСНС. Також всі відпрацювали. Молодці», — підсумував чоловік.

Атака на Київ 16 квітня — які наслідки

Нагадаємо, нічна атака Росії на Київ ракетами та дронами забрала життя чотирьох людей, серед яких 12-річна дитина. За даними влади, загальна кількість постраждалих зросла до 58 осіб, понад 25 із них госпіталізовані, зокрема двоє дітей у стані середньої тяжкості. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живу жінку з дитиною.

Найбільші руйнування зафіксовані в Оболонському та Подільському районах, де пожежі вже ліквідовано, а пошуково-рятувальні операції завершено. Наразі на місцях працює спецтехніка, комунальні служби та психологи, які допомагають постраждалим мешканцям.