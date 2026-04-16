Чорний дим над містом, "прильоти" по багатоповерхівках та загиблі: деталі смертельної атаки РФ на Київ (відео)
Трагічна ніч у столиці: атака забрала життя дитини та перетворила київську висотку на епіцентр руйнувань.
У ніч проти 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами.
Відомо про чотирьох загиблих, серед них 12-річний хлопчик, та понад пів сотні постраждалих.
Влучання у 18-поверхівку
Під час чергової повітряної атаки зафіксовано влучання у 18-поверховий житловий будинок на Подолі.
За словами очевидців, дрон-камікадзе рухався на критично низькій висоті, що, ймовірно, дозволило йому маневрувати між забудовою. Безпілотник буквально врізався у житлову висотку.
Крім того, у Подільському районі після атаки росіян пошкоджені будівля готелю та декілька багатоповерхових будинків. На місці тривають роботи, працюють лікарі та рятувальники. Там вдалося врятувати людину з інвалідністю.
Густий чорний дим над містом
Густий чорний дим окутав столицю після нічних нічних ударів.
Містяни у соцмережах пишуть, що у Києві сильно смердить горілим.
Тим часом чоловік риболовить просто на фоні міста у вогні, разюча реальність:
Наслідки ударів
У ніч проти 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Серед них — 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно — зокрема, двом дітям. Зранку Росія знову атакувала Київ безпілотниками. У столиці працювала ППО.
Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка — у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.
Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.
Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.
Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).