РФ вдарила по житлових районах Києва: багато загиблих і травмованих - деталі смертельної атаки

Атака на Київ 16 квітня. Фото: ДСНС. / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 16 квітня російська армія завдала ударів по Києву. Під прицілом було кілька районів столиці. Є загиблі, зокрема дитина. Десятки киян отримали травми.

Що відомо про удар по Києву та наслідки, читайте у ТСН.ua.

За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки у Києві наслідки і руйнування фіксують у чотирьох районах: Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському.

Реклама

Що відомо про жертв атаки на Київ

За даними ДСНС, у столиці загинуло п’ятеро осіб. Водночас, міський голова Віталій Кличко інформує про чотирьох жертв.

Постраждали 45 мешканців міста. Зокрема, 26 травмованих із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Атака на Київ — наслідки ударів

В Оболонському районі пошкоджено склад, шиномонтаж та будівлю магазину. Сталося займання припаркованих автомобілів.

На Оболоні загинуло двоє людей. Постраждали шість осіб, з яких четверо — це працівники швидкої допомоги, а двоє — працівники поліції, які прибули на місце атаки.

Реклама

У Подільському районі на одній із локацій сталося влучання на відкритій території. Внаслідок «прильоту» відбулось руйнування фасадів житлових будинків.

Саме під завалами одного з будинків виявили тіла двох загиблих, зокрема 12-річної дитини. Три особи отримали поранення склом.

На іншій локації сталися руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Травмовано двох людей.

Окрім того, на Подолі за різними адресами зафіксовано влучання перед житловими будинками; руйнування одноповерхового житлового будинку, з-під завалів якого вдалося врятувати двох людей, а також «приліт» у шостий поверх 16-поверхового будинку.

Реклама

У Деснянському районі сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. Минулося без постраждалих.

У Шевченківському районі сталося влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку.

Фото наслідків

Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. / © ДСНС

Як повідомлялося, у Києві не лише вночі, але й зранку лунали сирени. Під час повітряної тривоги, що тривала від 06:26 до 07:26, у столиці гриміли вибухи. Місцева влада інформувала про роботу сил ППО.