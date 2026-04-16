"Глянула в окно, а "Шахед" летит нам прямо в лоб": киевляне рассказали о ночном ужасе из-за атаки РФ

Поврежденный дом в Киеве после российской атаки в ни против 16 апреля / © Associated Press

После массированной атаки на Киев в ночь на 16 апреля горожане, чьи квартиры превратились в руины, поделились первыми эмоциями о ночном ужасе, раненых родных и повреждениях домов.

Об этом сообщили «Суспільне», «Новини.LIVE» и «Київ 24».

"Был взрыв очень сильный, потом еще один. Буквально, несколько секунд, и уже были в коридоре. Это нас спасло, потому что все повылетало. Полностью вылетели все окна. Слава Богу, что мы живы. Немного стеклом посекло только», — рассказал Сергей, который живет в поврежденном доме в столице.

Другая жительница, Татьяна, поделилась, что во время атаки пострадали ее родные.

«У меня еще дочь была в отеле с зятем. Их забрала „скорая“. У нее порезы сильные, травма колена. У него — нога и голова, повезли зашивать», — рассказала женщина.

По словам Татьяны, после серии взрывов она очень испугалась вместе с собакой, а своих котов до сих пор не может найти в квартире.

Еще одна жительница дома в Подольском районе отметила, что пережила сильный страх в момент атаки, хотя ее квартира получила незначительные повреждения.

«Был обстрел, потом слышала, что стреляли, сбивали „Шахеды“, но не сбили его и он летел очень низко, летел на уровне 16-14 этажей. Глянула в окно, а он летит нам прямо в лоб сюда. И произошел взрыв сразу. Повылетали окна, двери и все. У нас только окна повылетали в балконе из комнаты, у соседей, конечно, — больше», — рассказала киевлянка.

После удара жители начали обходить квартиры, чтобы проверить, нужна ли кому-то помощь, добавляет она.

"Трясло, было страшно. Надо было собраться, чтобы выйти. Но сразу жители нашего дома поднимались, проверяли, нужна ли кому-то помощь, выводили. Мы сразу собрались и спустили», — поделилась женщина.

Житель Подольского района Владимир рассказал, что его квартира после взрыва была покрыта осколками стекла, а оконные рамы чудом не задели его жену.

«Стены есть. Все, что кроме стен — ничего нет«, — отметил мужчина.

По его словам, во время атаки они с женой были дома, и вся квартира оказалась засыпанной разбитым стеклом.

«Рамы пролетели над женой. Я говорю, что благодарю Господа Бога, что они над ней… Вся кровать в стекле. Она, слава богу, не повреждена. Ходили по стеклу в первые минуты, ноги немного порезаны», — рассказал Владимир.

Он также добавил, что видел людей без сознания и работу медиков на месте происшествия.

«Врачи работали профессионально, квалифицированно, вовремя. Были сотрудники ГСЧС. Тоже все отработали. Молодцы», — подытожил мужчина.

Атака на Киев 16 апреля — какие последствия

Напомним, ночная атака России на Киев ракетами и дронами унесла жизни четырех человек, среди которых 12-летний ребенок. По данным властей, общее количество пострадавших возросло до 58 человек, более 25 из них госпитализированы, в том числе двое детей в состоянии средней тяжести. Спасателям удалось вытащить из-под завалов живую женщину с ребенком.

Самые большие разрушения зафиксированы в Оболонском и Подольском районах, где пожары уже ликвидированы, а поисково-спасательные операции завершены. Сейчас на местах работает спецтехника, коммунальные службы и психологи, которые помогают пострадавшим жителям.