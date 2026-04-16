У Києві на Подолі безпілотник влучив у 18-поверхівку: на місце прямують рятувальники

Наслідки атаки на Київ 16 квітня / © ГУ ДСНС у Києві

У Києві під час чергової повітряної атаки зафіксовано влучання у житловий будинок. На Подолі ворожий безпілотник влетів у 18-поверхівку.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко у Telegram.

«У Подільському районі ворожий БпЛА, буквально влетів у 18-ти поверхівку. Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце.

За словами очевидців, дрон-камікадзе рухався на критично низькій висоті, що, ймовірно, дозволило йому маневрувати між забудовою. Безпілотник буквально врізався у житлову висотку.

Влада закликає мешканців міста залишатися в укриттях до відбою тривоги та не публікувати фото чи відео роботи ППО та місць «прильотів» у реальному часі.

Наслідки атаки на Київ 16 квітня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки атаки на Київ 16 квітня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки атаки на Київ 16 квітня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки атаки на Київ 16 квітня / © ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Серед них — 12-ти річний хлопчик. Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям). Зранку ворог знову атакував Київ.