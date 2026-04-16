ТСН у соціальних мережах

У Києві гримлять вибухи

У Києві від самої ночі триває атака.

У Києві гримлять вибухи

Сьогодні, 16 квітня, у Києві на тлі повітряної атаки лунають вибухи.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

З її слів, вибухи дуже сильні.

«У столиці працюють сили ППО. Знову повітряна атака ворога на Київ. Перебувайте в укриттях!» — зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше повідомлялос, що у столиці - 5 загиблих, серед них дитина, 21 людина постраждала внаслідок російського обстрілу

Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.

